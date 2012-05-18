Кримчанин поранений через розпилювання снаряда

Житель Криму отримав травми при розпилюванні артилерійського снаряда часів війни, який найшов у себе в городі повідомила прес-служба кримського управління МНС.

61-річний чоловік з села Владиславівка поступив в лікарню з різаними ранами кінцівок та опіками, проникаючим пораненням в черевну порожнину із значною крововтратою.

"За деякими даними, селянин намеривался розпиляти снаряд для того, щоб вилучити з нього вибухові речовини і здати на металобрухт. Стався вибух детонатора, а не основного заряду. Тому наслідки вибуху були мінімальні", - розповіли рятувальники