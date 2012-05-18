Захисники прав споживачів погоріли на хабарі

15:32, 18 травня 2012
Крым
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Прокуратура порушила справу

Прокуратура Криму порушила кримінальну справа проти заступника начальника інспекції з питань захисту прав споживачів і головного фахівця цього органу за підозрою в отриманні трьох тисяч гривень хабара, повідомила прес-служба наглядового відомства. 

"Їм інкриміновано отримання коштів за неприйняття заходів за фактом порушень вимог закону України про рекламу", - говориться в прес-релізі. 

Дії посадових осіб кваліфіковано за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу (отримання хабара).

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