Кримські татари хочуть "крові" Симоненка

Учасники всекримського траурного мітингу в Сімферополі в 68 роковини депортації кримських татар вимагають від ОБСЄ, ПАРЕ і Європарламенту заборонити в`їзд до європейських країн лідера Компартії України Петра Симоненка за пропаганду ідей Сталіна, який виселив татар у 1944 році.

«Поширення ідей сталінізму в будь-якій його формі несе в собі загрозу всьому співтовариству демократичних держав. Ми закликаємо уряди всіх демократичних держав, Парламентську Асамблею Ради Європи і ОБСЄ, парламент Європейського Союзу заборонити Петру Симоненку в`їзд до країн вільного світу і можливість його участі в роботі міжнародних організацій як члена парламенту України», - говориться в заяві «Про загрозу відродження сталінізму в Україні».

Лідер меджлісу кримських татар, депутат Верховної ради України Мустафа Джемілєв, виступаючи на мітингу, нагадав про недавні події в парламенті - 16 травня там розглядався проект закону про відновлення прав кримськотатарського народу. «Ви бачили перекошену злістю і ненавистю фізіономію лідера Компартії України, який не тільки несамовито виступав проти ухвалення цього закону, а й на всю країну вивергав мерзенні образи на адресу нашого народу», - сказав Джемілєв.

Заступник голови меджлісу Рефат Чубаров кричав: «Ганьба Симоненку, ганьба комуністам!». Його свистом і вигуками підтримали мітингувальники.

16 травня Рада не ухвалила закон про відновлення прав кримських татар.