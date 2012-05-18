ВМС і ЧФ провели тренування

Військово-морські сили Збройних сил України і Чорноморський флот Російської Федерації провели 18 травня тренування одного з епізодів наміченого на 22-25 травня спільного командно-штабного навчання ”Фарватер миру - 2012”, темою якого є планування і проведення гуманітарної операції, повідомив прес-секретар командування українських ВМС капітан 1-го рангу Олег Чубук.

У ході тренування здійснено розіграш дій сил сторін із проведення пошуково-рятувальних робіт і надання допомоги аварійному надводному кораблю.

До заходів були залучені об`єднаний штаб (офіцери управлінь, відділів, служб штабів, з`єднань і частин ВМС України і Чорноморського флоту РФ), а також сили, що входять до складів морського, авіаційного, берегового компонентів та об`єднаного медичного загону, інші підрозділи.

Зокрема, в один із моментів тренування У повітрі одночасно перебували 5 літальних апаратів – літаки і вертольоти українських ВМС і російського ЧФ.

Тренування проводилося на території Академії ВМС ім. П.С. Нахімова і на зовнішньому рейді Севастопольської бухти.

За словами Чубука, у ході «Фарватеру миру - 2012» сторони планують напрацювати єдині погляди на проведення спільних гуманітарних операцій, відпрацювати дії об`єднаного штабу при плануванні і проведенні гуманітарної операції, плануванні всебічного забезпечення дій сил (військ) ВМС України і ЧФ Росії при підготовці і проведенні гуманітарної операції, відпрацювати спільні дії з пошуку і порятунку особового складу аварійного підводного човна об`єднаним пошуковим загоном ВМС України і ЧФ РФ, відпрацювати єдині процедури і документи із планування і проведення спільних гуманітарних операцій.