У п'ятиповерхівці в Керчі вибухнув газ: постраждали дві жінки (фото)

У Керчі, в квартирі в п'ятиповерховому будинку, сталася пожежа, ймовірно, через вибух газової колонки, постраждали дві жінки, повідомила прес-служба кримського управління МНС.

НП сталася в ніч на 18 травня в однокімнатній квартирі, розташованій на четвертому поверсі будинку. Її 50-річна господиня з опіками тіла 2-3 ступеня доставлена в лікарню.

Крім того, допомога лікарів знадобилася 75-річній жінці - старенька надихалася чадним газом.

Вогонь знищив квартиру, де сталася пожежа, і частково пошкодив ще дві.

Співробітники МНС евакуювали шістьох людей, які не змогли самостійно вибратися на вулицю, і загасили пожежу.

Обставини НП встановлюють співробітники газової служби.