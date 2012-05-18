У п'ятиповерхівці в Керчі вибухнув газ: постраждали дві жінки (фото)
18:06, 18 травня 2012Крым
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Пожежу гасили 1,5 години
У Керчі, в квартирі в п'ятиповерховому будинку, сталася пожежа, ймовірно, через вибух газової колонки, постраждали дві жінки, повідомила прес-служба кримського управління МНС.
НП сталася в ніч на 18 травня в однокімнатній квартирі, розташованій на четвертому поверсі будинку. Її 50-річна господиня з опіками тіла 2-3 ступеня доставлена в лікарню.
Крім того, допомога лікарів знадобилася 75-річній жінці - старенька надихалася чадним газом.
Вогонь знищив квартиру, де сталася пожежа, і частково пошкодив ще дві.
Співробітники МНС евакуювали шістьох людей, які не змогли самостійно вибратися на вулицю, і загасили пожежу.
Обставини НП встановлюють співробітники газової служби.
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