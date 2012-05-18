Розважальний центр Севастополя покарають через травму дитини

Прокуратура Гагарінського району Севастополя порушила кримінальну справу проти керівника таі інженера торгово-розважального комплексу, де в січні постраждала дитина, повідомила прес-служба наглядового відомства.

7-річна дівчинка отримала травми середнього ступеня тяжкості в результаті падіння з несправного атракціону з висоти більше двох метрів. У дитини закритий перелом лівої ноги зі зміщенням кістки.

«Справа порушена за фактом посадової недбалості, що заподіяла істотну шкоду», - відзначили в прокуратурі.

Санкція статті передбачає штраф, або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження свободи до 3 років.

