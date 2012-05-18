Мітинг в Сімферополі пройшов без заворушень

Міліція Криму стверджує, що жалобні заходи, присвячені 68-й річниці депортації кримських татар з півострова, пройшли в Сімферополі без порушень громадського порядку.

У повідомленні прес-служби ГУ МВС в Криму говориться, що міліція оцінює кількість учасників мітингу в 10 тисяч чоловік.

Колони кримських татар прийшли на мітинг з 6-ти точок Сімферополя.

Громадський порядок під час проведення акції забезпечували близько 2 тисяч співробітників міліції і 500 військовослужбовців внутрішніх військ МВС.

"Співробітниками правоохоронних органів не було допущено жодного факту порушення громадського порядку", - говориться в прес-релізі.