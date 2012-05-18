Інтереси кримських татар при створенні кооперативів врахують

Голова Севастопольської міської держадміністрації Володимир Яцуба пообіцяв, що у всіх створюваних у місті кооперативах і об`єднаннях враховуватимуть інтереси кримських татар.

Яцуба заявив на траурному мітингу біля пам`ятника жертвам депортації, що головним досягненням минулих років є та атмосфера взаємної довіри і поваги один до одного, що склалася в Севастополі.

Як стверджує губернатор, в Севастополі у всіх селищних радах, у міських об`єднаннях із земельних питань підготовлені пропозиції щодо тієї землі, яку за допомогою прокуратури вдалося повернути у володіння міській громаді.

«Я можу пообіцяти, що у всіх кооперативах, об`єднаннях, які створюватимуться в місті Севастополі, ми разом із керівництвом громади кримськотатарського народу враховуватимемо інтереси кримських татар», - наголосив він.

Яцуба також пообіцяв, що влада міста прагнутиме активізувати будівництво житлового будинку для депортованих, зведення якого на кошти держбюджету ведеться вже кілька років і явно затягнулося.

Яцуба закликав учасників мітингу і надалі дружно трудитися на благо рідного міста.

На мітингу представники кримських татар зажадали від парламенту невідкладно ухвалити закон України про відновлення прав депортованих і про статус кримськотатарського народу, надання депортованим громадянам земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво в межах Севастополя, розглянути на сесії міськради питання про виділення з міськбюджету коштів на завершення будівництва багатоквартирного житлового будинку для репатріантів в 6-му мікрорайоні Камишової бухти, ухвалити рішення про повернення населеним пунктам Севастопольського регіону їх історичних назв, розробити і прийняти до 1 листопада 2012 року Регіональну програму з облаштування депортованих на 2013 рік, повернути ділянку землі на вулиці Очаковців, що раніше належала соборній мечеті.

Секретар регіонального меджлісу кримськотатарського народу Руслан Смаїлов наголосив: «З одного боку, йдеться про право повернення, здійснюються відповідні заходи щодо облаштування тих, хто повертається, але водночас нічого не йдеться про те, яке місце займають кримські татари в українській державі. Багато українських політиків не бажають зрозуміти суть кримськотатарської проблеми».

Він також відзначив, що земельні питання кримських татар у Севастополі не вирішуються вже 20 років.

Крім того, Смаїлов стверджує, що влада міста не дає кримським татарам селитися компактно. «Нас відсортовують. Як так це допускають! Ми розосереджені. Як же ми розвиватимемо свою культуру і свою мову? Адже наш народ - на межі зникнення!»

Учасники мітингу-реквієму поклали квіти до підніжжя пам`ятника «Жертвам депортації». У мітингу також взяли участь голова міської ради Юрій Дойников, представники духівництва, національно-культурних товариств Севастополя, громадських організацій.

У 1941 і 1944 роках із Севастополя і приміських сіл були депортовані: кримські татари (12319 осіб), греки (1053), німці (97), болгари (439), вірмени (229).