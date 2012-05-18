"Крим в мініатюрі" покажуть в Алушті

Парк «Крим в мініатюрі» планують відкрити влітку в Алушті, повідомляє Міністерство курортів і туризму республіки.

«На його території будуть розташовані експонати, які є точними копіями основних історико-архітектурних споруд Криму. Прогулюючись по парку, відпочиваючі зможуть ознайомитися з багатьма пам'ятками півострова. А ті, хто вперше приїхав до Криму, прочитають коротку характеристику цих місць, почують розповідь екскурсовода і визначаться, куди їхати далі», - каже керуючий справами мерії Алушти Віктор Фрадкін.

Завдяки спеціальному освітленню парк зможе працювати і в темний час доби.