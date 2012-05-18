"Чарівні троянди" розквітнуть в Криму
19:55, 18 травня 2012Крым
0 0
Виставка до 200-річчя ботсаду
Близько 500 видів, форм і сортів троянд зарубіжної та вітчизняної селекції з 16 садових груп представлять на виставці „Чарівні троянди”, яка відкриється 21 травня в Нікітському ботанічному саду на півдні Криму.
„Експозиція” присвячена 200-річчю саду.
„Під час піку цвітіння троянд буде обрана "Чарівна троянда", про яку гості саду дізнаються по закінченню голосування”, - розповіли організатори.
Нікітський ботанічний сад заснований в 1812 році і є одним з найстаріших науково-дослідних установ України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter