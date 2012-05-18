"Чарівні троянди" розквітнуть в Криму

Близько 500 видів, форм і сортів троянд зарубіжної та вітчизняної селекції з 16 садових груп представлять на виставці „Чарівні троянди”, яка відкриється 21 травня в Нікітському ботанічному саду на півдні Криму.

„Експозиція” присвячена 200-річчю саду.

„Під час піку цвітіння троянд буде обрана "Чарівна троянда", про яку гості саду дізнаються по закінченню голосування”, - розповіли організатори.

Нікітський ботанічний сад заснований в 1812 році і є одним з найстаріших науково-дослідних установ України.

