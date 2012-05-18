Бюджет Севастополя недоотримав 6 млн через аферу ФДМ

Прокуратура Гагарінського району Севастополя порушила кримінальну справу стосовно посадових осіб місцевого відділення Фонду держмайна, в результаті діяльності яких фірма не сплатила до бюджету міста майже 6 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба відомства.

"У 2008 році чиновники фонду, діючи в інтересах комерційної фірми, без узгодження з Севастопольською міськрадою, уклали договір, згідно з яким структура звільнялася від плати за оренду земельної ділянки. В результаті в 2008-2012 роках міський бюджет не отримав 5,7 млн гривень" , - розповіли в прокуратурі.

Справу відкрили за фактом "зловживання службовим становищем, яке заподіяло тяжкі наслідки", покарання за статтею - від 3 до 6 років в'язниці.