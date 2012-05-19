Хлопчик ”замінував” технікум у Криму

У Сімферополі 12-річний хлопчик, бажаючи пожартувати, зробив неправдиве повідомлення про мінування навчально-виховного комплексу ”Технічний ліцей”, який орендує приміщення в будівлі Сімферопольського автотранспортного технікуму, повідомила прес-служба головного управління МВС України в Криму.

Інцидент стався 18 травня.

Правоохоронці евакуювали 30 осіб. Співробітники міліції, оглянувши будівлю і прилеглу до неї територію, не знайшли вибухівки. ”Неправдиве повідомлення про вибух зробив 12-річний підліток, який відвідує спортивну секцію, розташовану в будівлі технікуму. Хлопчик пояснив свої дії бажанням пожартувати”, - йдеться в прес-релізі.

Міліція вирішує питання про притягання до адміністративної відповідальності батьків ”жартівника”.

Крім того, ГУ МВС у Криму має намір подати позов про відшкодування витрат, пов`язаних з виїздом слідчо-оперативної групи на місце виклику. Сума збитків уточнюється.