"Регіонали" вирішили забрати крісла у мера і секретаря Алупки

Кримська організація Партії регіонів рекомендувала фракції ПР в міській раді Алупки зняти члена партії Віктора Толстонога з посади мера, а "регіонала" Павла Постнікова - з посади секретаря міськради, говориться у рішенні виконкому політсили.

Виконком також рекомендував фракції ПР в міськраді виключити Постнікова з лав партії "за спричинення своєю діяльністю шкоди репутації" політсили.

Рішення комітету засноване на виводах апарату і контрольної комісії парторганізації.

Ялтинський міськсуд в другій декаді травня відмінив рішення міськради Алупки, яка на початку квітня виразила недовір'я мерові і достроково припинила його повноваження.

Раніше суд визнав Толстонога і Постнікова винними в здійсненні адміністративних корупційних правопорушень і призначив покарання у вигляді штрафу: меру - 3 400 гривень, секретарю - 2 550 гривень. Мер був єдиним власником двох приватних підприємств, які за минулий рік отримали майже 2 млн гривень доходу. Секретар ради безкоштовно більше півроку жив в санаторії імені Боброва Міністерства охорони здоров'я України.

Толстоног написав заяву про дострокове складання повноважень.