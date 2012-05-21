Крим почав дробити камені в нирках

Першу в Криму операцію з дроблення каменів у нирках малоінвазивним контактним методом з застосуванням апарата «Лазурит» провели у 7-й міській лікарні Сімферополя.

Лікарня купила пристрій за 250 тисяч доларів. Апарат дозволяє дробити камені в нирках, сечовому міхурі, сечоводах. Таких пристроїв у Україні до цього було всього два - в Києві і в Харкові, повідомила прес-служба сімферопольської мерії.

Для проведення першої операції в Сімферополь запросили хірурга з Києва. «Хірург за допомогою відеомонітора може контролювати хід операції, при цьому мінімізується ступінь травматичності і зменшується протяжність перебування пацієнта в стаціонарі», - повідомив віце-мер Сімферополя Ілля Глазков.

Час проведення звичайної смугової операції триває не менше 2 годин, використання нової технології дозволяє за цей же час проводити в середньому 4 операції.