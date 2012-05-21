Велосипеди - напрокат. Літні "фішки" Євпаторії

Три пункту прокату велосипедів планують створити в Євпаторії - на набережній Терешкової, в парку Фрунзе і вулиці Дувановської.

Деякі велосипеди будуть обладнані додатковими зручними сидіннями для маленьких дітей. Всі, хто відправиться на велосипеді оглянути визначні пам'ятки міста, отримають безкоштовно карту Євпаторії з інформацією та фотографіями основних історичних об'єктів.

Гроші для реалізації проекту з розвитку велосипедного руху в Євпаторії, який став переможцем у всеукраїнському конкурсі, місто має отримати до липня.

За матеріалами євпаторійського порталу