Напівголі дівчата 6 годин митимуть машини в центрі Сімферополя

Благодійна акція «Бікіні-автомийка» пройде 2 червня в Сімферополі, дівчата в купальниках будуть мити машини, а зібрані гроші спрямують на придбання лікарських препаратів для пацієнтів дитячої лікарні імені Титова, повідомили організатори акції в соціальних мережах.

«Мета бікіні-автомийки влаштувати розважальне, оригінальне і нове для нашого міста шоу в день його народження, кошти витратити на ліки для хворих дітей, зробити машини нашого міста чистіше, а їх господарів щасливішими, просто весело і з користю провести час», - кажуть організатори.

Акція відбудеться біля «Зеленого театру» з 12 до 18 годин.

Шоу організували екстрім-клуб «Бомба» і Creative People promo group.

«Не важливо, буде це "копійка" або "Мерседес", "Нива" або "гелик" , дівчата виконають всі ваші бажання, почистять салон, відполірують кузов, насіліконят шини і покриють воском», - обіцяють вони.