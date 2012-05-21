"Арія" та "Бі-2" зіграють на байк-шоу

Міжнародне байк-шоу в Севастополі в цьому році відбудеться 20-21 липня, у концертній програмі заплановані виступи відомих рок-груп: «Арія», «Чорна кава», «Бі 2», «Король і Шут», «Таргани», «Земляни »,« Кукринікси».

Спеціальним гостем, який продемонструє мото-трюки, стане Крістофер Пфайфер.

Байк-шоу в Севастополі відбудеться в останній раз, в 2013 році воно пройде у Волгограді і буде присвячено Ленінградської битві, в 2014 році - в Сербії.

Шоу організовує російський мотоклуб «Нічні вовки».

За матеріалами КІА