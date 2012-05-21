Лише 12% дев’ятикласників добре знають математику

Дослідження, проведене серед учнів 9 класів, показує, що лише 12,2% школярів знають математику на достатньо високому рівні, повідомляє «Дзеркало тижня. Україна».

За результатами ЗНО з математики, у 2011 році за максимально можливої кількості тестових балів 51, середній бал учасників тестування становив 15,64. Найбільше учасників набрали 10 балів (таких десять тисяч осіб). Основна ж маса абітурієнтів набрала від п’яти до 20 балів.

В Україні немає державної масштабної системи моніторингу, за даними якої можна було б судити про рівень математичної освіти в цілому по країні. Але є локальні регіональні дослідження. І їхні результати невтішні.

Дослідження якості математичної освіти учнів 9 класів, проведене Центром моніторингу столичної освіти в 2011 році, показало: на початковому рівні знають предмет 8,3% учнів, на середньому — 35,5, на достатньому — 44, на високому — 12,2%.

Аналіз діагностичних контрольних робіт, проведений Управлінням освіти Донецької області у 2011-2012 навчальному році, також не заспокоює: алгебру знають на високому рівні 13% учнів, геометрію — 14%. На низькому і середньому рівні (на «двійку» і «трійку» за п’ятибальною шкалою) алгебру знають 55% учнів, геометрію — 56%.