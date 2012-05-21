Виноградники Великої Ялти оброблять хімією

Виноградники так званої Великої Ялти обробляють хімічними речовинами для боротьби з бур'янистою рослинністю, павутинним кліщем і трипсом, повідомила прес-служба мерії Ялти.

Обробки будуть проводитися у відділеннях державного підприємства «Гурзуф»: Центральне, Краснокам'янка, Ай-Даніль, Василівка.

«Обробки будуть відбуватися з урахуванням погодних умов і санітарних норм», - повідомила прес-служба.

Відвідування території виноградників під час і після хімобработок заборонено.