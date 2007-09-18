У Криму пройде «Народний стьоб-референдум»

Сімферополь. 18 вересня. УНІАН. З 18 по 22 вересня в Криму пройде акція «Народний стьоб-референдум».

Як передає кореспондент УНІАН, організаторами референдуму є виборчий блок «КУЧМА» (Конституція-Україна-Честь-Мир-Антифашизм) і Комітет громадянської безпеки «Наше право».

На вулицях Сімферополя працюватимуть 15 імпровізованих дільниць, де кожен охочий зможе відповісти на запитання бюллетеня: «Якщо Леонід КУЧМА – це Тарас Бульба української політики, то хто з його «дітей» заслужив долю зрадника - Андрія?».

«Щоб не образити нікого з «дітей Президента Кучми», в бюлетень рішенням організаторів внесені наступні громадяни: ЮЩЕНКО Віктор Андрійович, ЯНУКОВИЧ Віктор Федорович, МОРОЗ Олександр Олександрович, ТИМОШЕНКО Юлія Володимирівна, CИМОНЕНКО Петро Миколайович, ЛИТВИН Володимир Михайлович і ВІТРЕНКО Наталія Михайлівна», - йдеться в повідомленні організаторів акції.

На думку організаторів, дострокові вибори-2007 породили безліч різних референдумів, проте 46 млн. громадян України чомусь не говорять, що «результати всіх цих референдумів нікого ні до чого не зобов`язують».

«Саме це обставина спонукала нас влаштувати політичне шоу, піднісши їх маразм (маразм референдумів) до високого ступеню безглуздя. Тим паче, що юридичні наслідки їхнього фарсу і нашого стьобу абсолютно ідентичні. Тобто, рівні нулю, - зазначають у блоці «КУЧМА». - Сподіваємося, що наша акція як мінімум підніме настрій простим виборцям, дасть змогу їм іронічніше ставитися до чергових передвиборних наживок, нашвидку зготованих заокеанськими політтехнологами».