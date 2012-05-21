Музейники і вчені зберуться в Криму поговорити про Тарханкут

Міжнародна науково-практична конференція «Історико-культурна спадщина Тарханкута: нові тенденції розвитку, нові можливості» відбудеться 22-23 травня в селищі Чорноморське і буде присвячена 15-річчю створення історико-археологічного заповідника «Калос Лімен» і 25-річчю з дня відкриття Чорноморського історико-краєзнавчого музею, повідомила прес-служба кримського уряду

«Учасники конференції обговорять актуальні питання вивчення, збереження та подальшого використання історико-культурної спадщини північно-західного Криму», - повідомили в прес-службі.

В рамках конференції презентують ряд наукових і популярних видань, зокрема, буклет-путівник по Тарханкуту, збірник статей «Калос Лімен: музей і заповідник», археологічний альманах «Скіфи Північно-Західного Криму в V II-IV ст.

Крім того, буде організована виставка робіт майстрів декоративно-прикладного мистецтва та виставки книг.