Іномарка з'їхала в обрив в Криму

Двоє постраждалих

Легковий автомобіль виїхав за межі проїжджої частини в районі Алушти, врізався в дерево і з'їхав в обрив, постраждали дві особи, повідомила прес-служба ДАІ Криму. Водій «Шевроле» - 22-річний житель села Верхня Кутузовка (Алушта) - отримав струс головного мозку, закритий перелом плеча, пасажир іномарки - 25-річний житель Алушти - переломи та рани обличчя.

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