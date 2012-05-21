Господарів конвертцентру в Сімферополі оштрафували на 40 тисяч

Київський райсуд Сімферополя призначив 2 сімферопольцам штраф у вигляді 40 тисяч гривень за фіктивне підприємництво, підробку документів податкової звітності і посадовий підлог, повідомляє прес-служба прокуратури Криму.

Прокуратура довела провину громадян в участі у складі організованого злочинного угрупування в діяльності конвертаційного центру.

«Підтверджено, що за 1,5 рока обналічено більше мільйона гривень, внаслідок чого до бюджету не надійшло 170 тисяч гривень податків», - повідомила прес-служба.

Підсудні також позбавлені права обіймати певні посади протягом двох років.