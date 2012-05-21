У Радміні буде нове управління

У структурі апарату Ради міністрів Криму збираються створити експертно-аналітичне управління з питань інвестицій та інновацій, повідомляє КІА.

Проект по внесенню змін до постанови «Про систему і структуру органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим» вже зареєстрований і знаходиться на розгляді постійних комісій кримського парламенту.

Створюване управління дозволить підвищити ефективність діяльності уряду в реалізації наданих йому Законом України «Про Раду міністрів АРК» повноважень.

Крім того, проект передбачає збільшення загальної чисельності органів виконавчої влади Криму на 11 одиниць - до 1054 і граничної чисельності апарату уряду - управління справами Радміну на 6 одиниць - до 128 одиниць.