Кримчан навчать грати в шахи

Спецкурс «Вчимося, граючи в шахи», введуть з 1 вересня в дошкільних і загальноосвітніх установах Криму, повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки, молоді і спорту республіки, яке виступає ініціатором проекту.

Він вводиться на базі експериментальних майданчиків в дитячих садах, школах, гімназіях Сімферополя, Євпаторії, Ялти і Судака.

Для вчителів організують майстер-класи, заплановано також придбання спеціалізованого устаткування і інвентаря для гри в шахи.

«Крим стане пілотним регіоном по впровадженню шахового всеобучу», - повідомили в прес-службі.