Кримчан навчать грати в шахи
15:24, 21 травня 2012Крым
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Спецкурс для школярів
Спецкурс «Вчимося, граючи в шахи», введуть з 1 вересня в дошкільних і загальноосвітніх установах Криму, повідомила прес-служба Міністерства освіти і науки, молоді і спорту республіки, яке виступає ініціатором проекту.
Він вводиться на базі експериментальних майданчиків в дитячих садах, школах, гімназіях Сімферополя, Євпаторії, Ялти і Судака.
Для вчителів організують майстер-класи, заплановано також придбання спеціалізованого устаткування і інвентаря для гри в шахи.
«Крим стане пілотним регіоном по впровадженню шахового всеобучу», - повідомили в прес-службі.
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