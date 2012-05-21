У Ялті бомж намагався продати патрони

В Ялті правоохоронці затримали чоловіка з пакетом патронів для рушниці, які він намагався продати перехожим, повідомляє «Центр» із посиланням на Ялтинське управління міліції.

У чергову частину міліції надійшло анонімне повідомлення про те, що невідомий, на вигляд без постійного місця проживання, пропонує перехожим патрони для рушниці.

Чоловіка затримали. У нього вилучили 45 патронів для стрілянини з малокаліберної рушниці.

Міліція встановлює, як патрони опинилися у затриманого.