У Ялті бомж намагався продати патрони

17:28, 21 травня 2012
Крым
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В Ялті правоохоронці затримали чоловіка з пакетом патронів для рушниці, які він намагався продати перехожим, повідомляє «Центр» із посиланням на Ялтинське управління міліції. 

У чергову частину міліції надійшло анонімне повідомлення про те, що невідомий, на вигляд без постійного місця проживання, пропонує перехожим патрони для рушниці.  

Чоловіка затримали.  У нього вилучили 45 патронів для стрілянини з малокаліберної рушниці.  

Міліція встановлює, як патрони опинилися у затриманого.

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