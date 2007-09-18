Податківці припинили діяльність цеху з виробництва фальсифіката

Сімферополь. 18 вересня. УНІАН. У ході проведення оперативних заходів співробітники податкової міліції Сімферополя (Крим) виявили й припинили діяльність «підпільного» цеху з виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції.

Як повідомили УНІАН у прес-групі Управління податкової міліції Державної податкової адміністрації в АРК, «підпільники», шляхом змішування спирту з водою, виготовляли фальсифікат, який і розливався у пляшки. На пляшки наклеювалися різні горілчані етикетки, реалізовувалася горілка через низку торгових точок кримської столиці.

На «підпільному» виробництві співробітники податкової міліції вилучили понад 400 літрів спирту, марки акцизного збору, два пристосування для закупорювання пляшок, етикетки різних виробників горілки, кришки, дозатори, близько 200 пляшок готової алкогольної продукції.

За фактом виготовлення фальсифікованої алкогольної продукції порушено кримінальну справу за ст. 204 Кримінального кодексу України.

У порядку ст. 115 КПК з метою запобігання можливій протидії веденню слідства, затримано й відправлено в ізолятор тимчасового утримання як підозрюваного у кримінальній справі одного з організаторів «підпільного» цеху.