ДТП в Севастополі: одна людина загинула, 4 поранені

18:00, 21 травня 2012
Крым
0 0

Авто влетіло в дерево

Одна людина загинула, ще четверо отримали травми в результаті зіткнення автомобіля з деревом в Севастополі, повідомила прес-служба ДАІ. 

«32-річний водій Mitsubishi Lancer на закругленні дороги не впорався з управлінням, виїхав за межі проїжджої частини, де наїхав на дерево», - повідомила прес-служба. 

Пасажир автомобіля, 31-річна жінка загинула, а водій і ще троє пасажирів  - 19-річних хлопців - доставлені дл лікарні з травмами різного ступення важкості.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter