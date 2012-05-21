ДТП в Севастополі: одна людина загинула, 4 поранені
18:00, 21 травня 2012Крым
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Авто влетіло в дерево
Одна людина загинула, ще четверо отримали травми в результаті зіткнення автомобіля з деревом в Севастополі, повідомила прес-служба ДАІ.
«32-річний водій Mitsubishi Lancer на закругленні дороги не впорався з управлінням, виїхав за межі проїжджої частини, де наїхав на дерево», - повідомила прес-служба.
Пасажир автомобіля, 31-річна жінка загинула, а водій і ще троє пасажирів - 19-річних хлопців - доставлені дл лікарні з травмами різного ступення важкості.
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