СІЗО Сімферополя отримає мільйон на ремонт

18:10, 21 травня 2012
Крым
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Гроші дав парламент

 Слідчий ізолятор Сімферополя отримає мільйон гривень на господарські потреби, повідомляє КИА із засланням на депутата Верховної ради Криму Віталія Нахлупіна. 

«Сьогодні можу з деякою радістю сказати, що виділені гроші у розмірі мільйона гривень. Думаю, цієї суми повинно вистачити на ремонт вентиляції і рішення деяких інших проблем», – повідомив Нахлупін. 

Гроші були виділені в рамках програми забезпечення громадської безпеки.

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