СІЗО Сімферополя отримає мільйон на ремонт

Слідчий ізолятор Сімферополя отримає мільйон гривень на господарські потреби, повідомляє КИА із засланням на депутата Верховної ради Криму Віталія Нахлупіна.

«Сьогодні можу з деякою радістю сказати, що виділені гроші у розмірі мільйона гривень. Думаю, цієї суми повинно вистачити на ремонт вентиляції і рішення деяких інших проблем», – повідомив Нахлупін.

Гроші були виділені в рамках програми забезпечення громадської безпеки.