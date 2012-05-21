СІЗО Сімферополя отримає мільйон на ремонт
18:10, 21 травня 2012Крым
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Гроші дав парламент
Слідчий ізолятор Сімферополя отримає мільйон гривень на господарські потреби, повідомляє КИА із засланням на депутата Верховної ради Криму Віталія Нахлупіна.
«Сьогодні можу з деякою радістю сказати, що виділені гроші у розмірі мільйона гривень. Думаю, цієї суми повинно вистачити на ремонт вентиляції і рішення деяких інших проблем», – повідомив Нахлупін.
Гроші були виділені в рамках програми забезпечення громадської безпеки.
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