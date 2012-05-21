В Ялті депутати дарують один одному електронні сигарети

На сесії Ялтинської міської ради депутат Андрій Кубрак підніс у подарунок своїм колегам, які курять, електронні сигарети, а також інформаційні матеріали, що свідчать про шкоду куріння, повідомляє прес-служба виконкому міста.

«Цим жестом депутат вирішив нагадати про те, що рішенням сесії Ялтинської міської ради від 6 липня 2010 року заборонено куріння в громадських місцях - на дитячих та спортивних майданчиках, зупинках громадського транспорту, в під'їздах будинків, гуртожитків, в ліфтах, таксофонах, в підземних переходах», - зазначає прес-служба.

Як пояснив депутат, своїми діями він підтримує акцію, спрямовану проти куріння в громадських місцях, ініціатором якої виступає Всесвітня організація здоров'я.

Депутат звернувся з проханням до мера Ялти дати протокольне доручення розмістити інформацію про шкоду куріння і заборону куріння в громадських місцях, а також за допомогою трафарету нанести на зупинках громадського транспорту та в інших місцях масового скупчення людей написи про заборону куріння.