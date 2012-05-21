В центрі Севастополя опломбували будівництво

Державна інспекція по нагляду в будівництві, котлонагляді і за підіймальними спорудами опломбувала декілька об'єктів підвищеної небезпеки, що належать підприємству «Схід», яке займається будівництвом будівель в центрі Севастополя, повідомила прес-служба інспекції.

«В підприємства немає дозволу на експлуатацію і обслуговування об'єктів котлонагляду підвищеної небезпеки. Також не має договору з якою-небудь організацією, що спеціалізується на обслуговуванні автокрана і підйомника. Своєчасно не проводиться їх технічний огляд», - відзначили в прес-службі.

Директора підприємства притягнули до адміністративної відповідальності.