Євпаторійський дитячий театр готується до ювілею

Міжнародному дитячому центру, комплексу «Золотий ключик» виповнюється 25 років, святкування дня народження пройде в Євпаторії до кінця травня, повідомила прес-служба театру.

Так, відбудуться прем'єри трьох вистав - «Принц», «Сни Джованніні» і постановки для дорослих «Федора».

У програмі заходів також бенефіс, виставки і прем'єра короткометражного фільму «Ключ від серця».

На 31 травня запланований ювілейний гала-концерт за участю акторів театру та кращих колективів міста.

«Головною інтригою свята буде вручення двохмільйонному глядачеві довічного запрошення на всі вистави в театр „Золотий ключик”», - повідомили в прес-службі.

Міжнародний дитячий центр-комплекс "Золотий ключик” створений 25 років тому як шкільний театр. У 1995 році постановою Ради міністрів Криму він отримав статус міжнародного дитячого центру. Щорічно театр відвідують 70 тисяч глядачів зі всього світу.