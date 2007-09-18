Питання статусу ЧФ РФ політрадою СПУ не обговорювалося

Дніпропетровськ. 18 вересня. УНІАН. Питання статусу Чорноморського флоту Росії на території України, про який говорив, перебуваючи у Севастополі, міністр транспорту та зв’язку України Микола РУДЬКОВСКИЙ, не обговорювалося ні на політраді, ні на політвиконкомі Соціалістичної партії України.

Про це сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську повідомив лідер СПУ Олександр МОРОЗ, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН.

«Цієї теми ми не торкалися», - зазначив О.МОРОЗ. За його словами, наразі рано говорити, що буде через 10 років, коли завершиться термін дії угоди про перебування ЧФ у Криму.

О.МОРОЗ наголосив, що для того, аби заявляти про політичну перспективу, треба робити серйозний аналіз ситуації. «Очевидно, РУДЬКОВСКИЙ зробив такий аналіз», - наголосив лідер СПУ.

О.МОРОЗ нагадав, що у передвиборній програмі Соціалістичної партії України чітко визначено позаблоковий статус України. «Я вихожу із цього», - сказав О.МОРОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня міністр транспорту і зв’язку М.РУДЬКОВСЬКИЙ заявив про можливість “продовжити контракт перебування російського флоту у Севастополі”, якщо на майбутніх президентських виборах в Україні буде обрано Президента, який підтримуватиме це питання.

Міністр висловив впевненість, що “до того часу, поки у Севастополі стоїть російський флот, до того часу в Криму буде стабільність і спокій. Як тільки виведуть флот, не дай Боже, одразу ж з’являться ті процеси, яких ми не очікували”.