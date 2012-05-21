Морська вода біля берегів Криму відповідає нормам

Морська вода біля берегів Криму відповідає стандартам якості, такі виводи зробила кримська СЕС, повідомив курортно-інформаційний центр.

«За тиждень досліджено 76 проб морської води по всьому побережжю Криму. Ніде відхилень від норми не було. Вся вода відповідає нормам, - повідомила головний державний санітарний лікар Криму Наталя Пеньковська. - Показники якості морської води можуть погіршуватися за об'єктивними причинами, наприклад, після шторму».

Перевірку санітарного стану пляжів планують проводити кожного тижня.