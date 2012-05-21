Морська вода біля берегів Криму відповідає нормам

21:00, 21 травня 2012
Крым
0 0

Дані СЕС 

Морська вода біля берегів Криму відповідає стандартам якості, такі виводи зробила кримська СЕС, повідомив курортно-інформаційний центр. 

«За тиждень досліджено 76 проб морської води по всьому побережжю Криму. Ніде відхилень від норми не було. Вся вода відповідає нормам, - повідомила головний державний санітарний лікар Криму Наталя Пеньковська. -  Показники якості морської води можуть погіршуватися за об'єктивними причинами, наприклад, після шторму». 

Перевірку санітарного стану пляжів планують проводити кожного тижня.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter