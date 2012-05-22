Східні красуні з усього світу станцюють в Ялті
09:15, 22 травня 2012Крым
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"Бастет-2012"
Фестиваль східного танцю «Бастет» планують провести в Ялті з 1 по 3 червня, повідомляє прес-служба виконкому міста.
У програмі - майстер-класи, конкурсна програма, гала-концерт.
«Цього року гала-концерт проходитиме у вигляді театралізованого спектаклю. А його родзинкою стане розіграш серед глядачів призів і подарунків від численних партнерів заходу», - повідомили в прес-службі.
У складі суддівської команди Soraya (Єгипет), Dareen (Дубаї), Hannan (Італія), Вадим Писарєв (України) та Інна Дорофєєва (України).
Фестиваль пройде на базі санаторію «Узбекистан».
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