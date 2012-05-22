Східні красуні з усього світу станцюють в Ялті

Фестиваль східного танцю «Бастет» планують провести в Ялті з 1 по 3 червня, повідомляє прес-служба виконкому міста.

У програмі - майстер-класи, конкурсна програма, гала-концерт.

«Цього року гала-концерт проходитиме у вигляді театралізованого спектаклю. А його родзинкою стане розіграш серед глядачів призів і подарунків від численних партнерів заходу», - повідомили в прес-службі.

У складі суддівської команди Soraya (Єгипет), Dareen (Дубаї), Hannan (Італія), Вадим Писарєв (України) та Інна Дорофєєва (України).

Фестиваль пройде на базі санаторію «Узбекистан».