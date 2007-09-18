Міліція з 24 вересня цілодобово охоронятиме виборчі дільниці

Сімферополь. 18 вересня. УНІАН. Із 24 вересня особовий склад органів внутрішніх справ України буде переведено на посилений варіант несення служби - в цілодобовому режимі здійснюватиметься охорона виборчих дільниць, прилеглих територій, виборчої документації.

Про це УНІАН повідомили в Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в Криму, з посиланням на заступника міністра внутрішніх справ України Віктора СУСЛОВА, який перебуває з робочою поїздкою в Криму.

Заступник міністра МВС також повідомив, що на сьогоднішній день по Україні не зафіксовано жодного факту порушення виборчого процесу з боку працівників міліції. «Особовий склад органів внутрішніх справ розуміє складність політичної ситуації й повністю підтримує позицію Міністерства внутрішніх справ», - зазначають у міліції.

У ході поїздки до Криму В.СУСЛОВ планує відвідати ряд міст автономії з метою перевірити готовність кримських правоохоронців до проведення позачергових парламентських виборів. Заступник міністра підкреслив, що співробітники міліції знаходяться поза політикою й їхнє головне завдання – це охорона громадського порядку, виявлення й негайне реагування на протиправні дії з ведення виборчого процесу.

Було відзначено й надзвичайну важливість забезпечення виборчого права безпосередньо співробітників міліції. Керівництво кримської міліції має вжити всіх заходів для забезпечення режиму несення служби, що дозволяє кожному міліціонеру взяти участь у виборах, підкреслив заступник міністра. «В існуючих умовах ми стурбовані тим, щоб перешкодити можливому втягуванню співробітників міліції в політичні процеси - підкреслив В.СУСЛОВ. - Тому проводяться зустрічі, йде роз`яснення, оскільки можливе й подальше загострення політичної ситуації. Налаштовуємо співробітників міліції виключно на здійснення контролю за дотриманням законодавства під час виборчого процесу».