Фінал національного відбору Міжнародного конкурсу дитячої пісні «Євробачення – 2007».

Хто саме представлятиме Україну на дитячому «Євробаченні – 2007», яке пройде в Нідерландах, визначать глядачі Першого національного каналу шляхом інтерактивного голосування під час прямої трансляції фіналу відбору з «Артека» (Велика Ялта, Крим) 22 вересня. 22 вересня глава наглядової ради МБФ «Україна 3000» - дружина Президента країни Катерина Ющенко планує відвідати фінал національного відбору конкурсу дитячої пісні «Євробачення – 2007».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter