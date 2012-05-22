Росіянка намагалася вивезти з Криму швейцарські годинники
10:30, 22 травня 2012Крым
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Без декларації
Співробітники митниці виявили та вилучили у громадянки Росії швейцарські годинники, які жінка, незадекларовавши, намагалася пронести в літак "Сімферополь-Москва", повідомила прес-служба кримської митниці.
"Пасажирка обрала спрощений режим контролю, але за допомогою технічних засобів митного контролю виявлено кишеньковий годинник з білого металу швейцарської торгової марки "С.FLEURY", - повідомили в прес-службі. - Орієнтовна дата створення годинника кінець XIX - початок ХХ століття. Знайдена у валізі річ може представляти історичну та культурну цінність".
Співробітники митного поста склали протокол про порушення митних правил.
Долю годиників вирішить суд після культурологічної експертизи.
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