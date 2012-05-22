Росіянка намагалася вивезти з Криму швейцарські годинники

Співробітники митниці виявили та вилучили у громадянки Росії швейцарські годинники, які жінка, незадекларовавши, намагалася пронести в літак "Сімферополь-Москва", повідомила прес-служба кримської митниці.

"Пасажирка обрала спрощений режим контролю, але за допомогою технічних засобів митного контролю виявлено кишеньковий годинник з білого металу швейцарської торгової марки "С.FLEURY", - повідомили в прес-службі. - Орієнтовна дата створення годинника кінець XIX - початок ХХ століття. Знайдена у валізі річ може представляти історичну та культурну цінність".

Співробітники митного поста склали протокол про порушення митних правил.

Долю годиників вирішить суд після культурологічної експертизи.