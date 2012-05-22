Севастопольські ліфти більше нікому обслуговувати

11:00, 22 травня 2012
Крым
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16 підйомників стали

Державна інспекція з нагляду в будівництві, котлонагляді і за підйомними спорудами по Криму і Севастополю заборонила обслуговувати ліфти у багатоповерхових будинках Севастополя комунальному підприємству «Севліфт», повідомляє прес-служба інспекції.

«Термін дії дозвільних документів обслуговуючої організації давно минув, - зазначили в прес-службі. - Також опломбовані 16 найбільш застарілих ліфтів міста, які не пройшли обов'язкове періодичне техосвідетельствованіе».

Директора КП «Севліфт» притягнуто до адміністративної відповідальності.
 

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