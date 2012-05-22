У музеї під Києвом влаштують кримськотатарський фестиваль

Фольклорний фестиваль кримськотатарського мистецтва «Егрідал» планують провести 26-27 травня на території Музею народного побуту та архітектури України в селі Пирогово під Києвом, повідомляють організатори.

У програмі - виступ фольклорних ансамблів «Мерджан», «Джемілє», заслужених артистів Криму Рустема Меметова і Гулізар Бекіровоі.

Крім того, запланована виставка-продаж творів декоративного мистецтва кримськотатарських майстрів - кераміка, вишивка, ткацтво, ювелірні вироби, вироби з повсті, вироби з металу.

«Будуть майстер-класи з 4-х видів керамічних технологій, з 3-х різновидів вишивки, з виготовлення ювелірних філігранних виробів, з виготовлення карбованого посуду з міді, з виготовлення повсті і з ткацтва килимів», - повідомляють організатори.

Також в програмі - показ національних костюмів, виставка ляльок, продаж книг з історії та культури кримських татар.

Організатором фестивалю є творче об'єднання «Чатир-даг».