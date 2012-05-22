У Чорноморській западині зареєстровано землетрус

Кримська мережа станцій зареєструвала один місцевий землетрус в Чорноморській западині з магнітудою 1.8, що відповідає інтенсивності в епіцентрі 1.5 балами, землетрус зафіксовано в період з 11 по 18 травня, повідомляє прес-служба Республіканського комітету з будівництва та архітектури.

У ближній зоні зареєстровано 2 землетруси в районі Егейського моря (магнітуди 3.7 і 4.3, інтенсивності в епіцентрі 4 і 5 балів відповідно). У західній Туреччині стався один слабкий землетрус з магнітудою 3.2 (інтенсивність в епіцентрі 4 бали).

«Аномалій в деформаційних полях, що вказують на підготовку сильного землетрусу в Криму, не виявлено», - відзначили в прес-службі.

