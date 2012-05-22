"Фарватер миру" стартував у Севастополі

У Севастополі почалися спільні російсько-українські командно-штабні навчання з призначеними силами «Фарватер миру-2012», повідомляє прес-служба Чорноморського флоту Росії.

У навчанні задіяні 11 бойових кораблів і суден двох країн, 6 літаків і вертольотів, понад 20 одиниць бронетанкової та спеціальної автомобільної техніки, а також об'єднаний медичний загін.

Військовослужбовці двох флотів відпрацюють дії об'єднаного штабу при плануванні та проведенні гуманітарної операції.

«Основна увага буде приділена наданню допомоги аварійному високобортні надводному кораблю, який отримав пошкодження корпусу, пошук і порятунок особового складу з використанням морської авіації, порятунок екіпажу аварійного підводного човна об'єднаним рятувальним загоном ЧФ РФ і ВМС України, надання медичної допомоги постраждалим», - повідомили в прес -службі.

У нинішньому році навчаннями керує перший заступник командувача Військово-морськими силами Збройних Сил України віце-адмірал Сергій Єлісєєв, заступником керівника навчання є начальник штабу - перший заступник командувача Чорноморським флотом віце-адмірал Олександр Троян.

Вчення триватимуть до 25 травня.