Алупкою керуватиме син віце-мера Ялти

Міська рада Алупки на позачерговій сесії у вівторок прийняла відставку членів Партії регіонів - мера Віктора Толстонога і секретаря міськради Павла Постникова. Керувати курортом, де проживають близько 9 тисяч чоловік, до виборів мера міста буде 27-річний "регіонал" Дмитро Карнаух. Він призначений секретарем міськради.

Карнаух закінчив ТНУ імені Вернадського за фахом "правознавство". Останнє місце роботи - помічник мера Ялти. Він є сином віце-мера Ялти Сергія Карнауха.

Кримська організація Партії регіонів минулого тижня рекомендувала фракції ПР у міській раді Алупки звільнити з посади Толстонога і Постникова.

Суд Ялти раніше у травні визнав їх винними у вчиненні адміністративних корупційних правопорушень і призначив їм покарання у вигляді штрафу: меру - 3 400 гривень, секретарю - 2 550 гривень. Мер був єдиним власником двох приватних підприємств, які за минулий рік отримали майже 2 млн гривень доходу. Секретар ради беплатного більше півроку жив у санаторії Міністерства охорони здоров'я України.