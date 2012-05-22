2,4 тисячі кримчан отримали шанс потрапити на роботу

2409 осіб отримали запрошення на роботу або на співбесіду, а також обмінялися з роботодавцями контактними даними - такі результати першої Всекримської ярмарки вакансій, повідомила прес-служба уряду Криму.

Всього на ярмарку, яка пройшла в суботу в Сімферополі, пропонували 8230 вакансій, з них 1610 - у регіонах України.

«Найбільш затребуваними професіями були економісти, менеджери з торгівлі, художники-оформлювачі, охоронці, няньки, помічники по господарству для роботи на дому, працівники банків, адміністратори готелю, кухарі», - зазначає прес-служба.

У ярмарку, організованої з ініціативи кримського прем'єра Анатолія Могильова, брали участь майже 70 роботодавців. Кожен поговорив приблизно з сотнею претендентів.