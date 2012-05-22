Суд повернув "Масандрі" землю

Господарський суд Криму визнав недійсним рішення Ялтинської міської ради, яким було припинено право користування 0,64 га землі державному підприємству «Гурзуф», що входить в структуру національного виробничо-аграрного об`єднання «Масандра», повідомила прес-служба прокуратури республіки.

«Задовольняючи позовні вимоги наглядового відомства, суд погодився з доводами прокуратури про відсутність в органу місцевого самоврядування повноважень з розпорядження землями державних підприємств», - йдеться в прес-релізі.

Ділянка підлягає поверненню ДП «Гурзуф».