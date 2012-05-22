4 втікачів повернули до дитячого будинку

Співробітники міліції знайшли в Сімферополі чотирьох вихованців сімферопольського дитячого будинку 12-14 років, які 18 травня втекли з санаторію в південнобережному селищі Сімеїз, повідомила прес-служба кримського управління МВС.

Оперативники прочесали місця, куди діти могли піти - набережну, парки, ліс, а також спілкувалися з водіями міжміських маршруток.

"Діти дісталися до ялтинського автовокзалу, там пересіли на міжміський тролейбус і виїхали у бік Сімферополя. У однієї утікачки там живе бабуся. Дівчинка гостила у родички, вона ж розповіла, де знаходяться інші мандрівники. Хлопчиків затримали в сімферопольському парку. Втікачів повернули до дитячого будинку", - говориться в прес-релізі.