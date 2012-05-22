Австралія спростила процедуру оформлення віз для українців

Австралія скасувала вимогу до громадян України надавати оригінал закордонного паспорта в посольство для оформлення візи, повідомив речник МЗС Олександр Дикусаров на брифінгу у вівторок.

«З 1 травня МЗС Австралії запровадило зміни процедури оформлення віз для громадян України в Посольстві Австралії в РФ. Так, громадянам України більше не потрібно надсилати оригінали паспортів до Посольства Австралії в РФ», - сказав він.

За словами Дикусарова, за результатами розгляду візового клопотання заявнику буде надіслано повідомлення про видачу візи, яке він зможе пред`явити авіаперевізнику при вильоті з України. Персонал авіалінії проводитиме автоматичний контроль наявності дійсної візи у пасажира під час здійснення процедури реєстрації на рейс.