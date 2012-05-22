У грека-інваліда відібрали півсотні тисяч гривень в Криму

Співробітники міліції розшукують Бориса Бокучаєва за підозрою в пограбуванні громадянина Греції, інваліда І групи, який приїхав на лікування в кримське місто Саки. Чоловік супроводжував іноземця і в понеділок забрав у нього срібло і гроші, збиток становить 47 тисяч гривень, повідомила прес-служба главку МВС.

"Бокучав Борис, 14.05.1968 року народження, паспорт ЕК 694153, висловлював загрози розправою, після чого забрав з барсетки інваліда 4 400 євро, 3 000 гривень і срібну біжутерію", - говориться в прес-релізі.

Якщо вам відомо місцезнаходження підозрюваного, повідомляйте за телефонами: (06563) 2-18-42, (06563) 3-12-67, 102 або за телефоном довіри: (06563) 2-63-92.