У Криму побудують вольєр для розведення диких тварин

Державне агентство лісових ресурсів має намір побудувати до кінця року в мисливських господарствах 6 регіонів країни, зокрема - у Криму, вольєри для розведення диких тварин, повідомила прес-служба відомства.

Вольєри матимуть площу 200-250 гектарів.

Окрім Криму, їх побудують в Волинській, Житомирській, Київській, Рівненській та Сумський областях.

Щорічно в дику природу випускатимуть не менш ніж 300 тварин.

"Найбільш вдалими видами для розведення у вольєрах в Україні є дикий кабан, олень європейський, олень плямистий і лань", - сказав голова Держлісагентства Віктор Сівець.