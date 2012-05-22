У Криму побудують вольєр для розведення диких тварин
15:51, 22 травня 2012Крым
0 0
200 гектарів землі
Державне агентство лісових ресурсів має намір побудувати до кінця року в мисливських господарствах 6 регіонів країни, зокрема - у Криму, вольєри для розведення диких тварин, повідомила прес-служба відомства.
Вольєри матимуть площу 200-250 гектарів.
Окрім Криму, їх побудують в Волинській, Житомирській, Київській, Рівненській та Сумський областях.
Щорічно в дику природу випускатимуть не менш ніж 300 тварин.
"Найбільш вдалими видами для розведення у вольєрах в Україні є дикий кабан, олень європейський, олень плямистий і лань", - сказав голова Держлісагентства Віктор Сівець.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter