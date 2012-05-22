На Трійцю українці відпочиватимуть три дні
17:14, 22 травня 2012Крым
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Свято доводиться на неділю
Жителі України відпочиватимуть на початку літа три дні, 2-4 червня, оскільки велике церковне свято Трійця доводиться на неділю, 3 червня.
Згідно із статтею 67 Кодексу законів про працю України, у разі, коли святковий день збігається з вихідним, то вихідний переноситься на наступний день після святкового.
День святої Трійці відзначають на 50-й день після Великодня, згадують зішестя Святого Духу на апостолів.
У це свято прийнято прикрашати дома і храми зеленими гілочками, а також квітами.
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