На Трійцю українці відпочиватимуть три дні

Жителі України відпочиватимуть на початку літа три дні, 2-4 червня, оскільки велике церковне свято Трійця доводиться на неділю, 3 червня.

Згідно із статтею 67 Кодексу законів про працю України, у разі, коли святковий день збігається з вихідним, то вихідний переноситься на наступний день після святкового.

День святої Трійці відзначають на 50-й день після Великодня, згадують зішестя Святого Духу на апостолів.

У це свято прийнято прикрашати дома і храми зеленими гілочками, а також квітами.